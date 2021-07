United Consumers: hoge benzineprijs voorlopig nog niet omlaag

De Nederlandse benzineprijzen zullen komende tijd, ondanks een akkoord over de verhoging van de olieproductie, waarschijnlijk nog niet echt omlaag gaan. De markt voor ruwe olie is in een evenwicht beland, zegt marktdeskundige Paul van Selms van consumentencollectief United Consumers. De extra olie zal volgens hem nodig zijn om aan de toegenomen vraag te voldoen die de huidige economische groei veroorzaakt.

Oliekartel OPEC en andere olieproducerende landen, waaronder Rusland, sloten zondag een akkoord om meer olie op te pompen. De benzineprijzen in Nederland zijn een dag na het productie-akkoord nog niet veranderd. Een vat ruwe olie is wel al zo’n 2 procent goedkoper. Normaal gesproken leidt een verandering in de olieprijs ook tot een prijsdaling aan de pomp. “Dat zou snel kunnen gebeuren, maar het is marktwerking. Het is wachten totdat een aanbieder door zijn hoeven gaat en zijn prijzen verlaagt”, zegt Van Selms.

Bovendien worden de veranderingen in de benzineprijzen volgens de deskundige ‘gedempt’ door de 58 procent aan belastingen waaruit de benzineprijs in Nederland bestaat. Die ruime euro per liter aan btw en accijnzen is grotendeels vast. “De schuld van de hoge benzineprijzen ligt dus eerder bij de overheid”, zegt Van Selms.

Daarnaast zijn volgens Van Selms de dagelijkse kleine schommelingen in de benzineprijs “niet zo spannend”. Het gaat meer om de langere termijn. En er is volgens de deskundige geen aanwijsbare reden voor een mogelijke verstoring van het marktevenwicht. “De olieprijs is nu op een niveau waar iedereen mee kan leven. Laten we blij zijn met het evenwicht.”

In Nederland bereikte de benzineprijs volgens consumentenorganisatie UnitedConsumers onlangs zijn hoogste niveau ooit, met een adviesprijs voor een liter E10 (Euro95) van 1,962 euro. Om dat bedrag gaat het nu ook. Pomphouders kunnen wel afwijken van de adviesprijzen van de grote oliemaatschappijen. Automobilisten zijn doorgaans het duurst uit bij tankstations langs de snelweg. Volgens prijsvergelijker brandstof-zoeker.nl is het bij enkele goedkope pompen in Nederland nog steeds mogelijk om E10 voor circa 1,70 euro per liter te tanken.