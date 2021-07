UWV opent loket NOW-regeling voor zesde keer

Werkgevers kunnen vanaf maandag 26 juli een aanvraag doen voor de zesde Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Daarmee krijgen bedrijven die gedurende drie opeenvolgende maanden minimaal 20 procent omzetverlies hebben vergeleken met 2019 een tegemoetkoming in de loonkosten. Nieuw in deze regeling is dat het omzetverlies maximaal 80 procent kan zijn, meldt uitkeringsinstantie UWV.

De verlaging is onderdeel van een versobering van het coronasteunpakket. Demissionair minister van Sociale Zaken Wouter Koolmees zei tijdens de bekendmaking vorige maand dat er vanaf augustus “eigenlijk geen beperkingen meer zijn voor de economie” en het “niet logisch” is om te denken dat er dan nog bedrijven zijn die meer dan 80 procent van hun omzet mislopen.

Inmiddels hebben onder andere evenementen met nieuwe beperkingen te maken gekregen. Via een garantiefonds kunnen organisatoren een groter deel van de kosten vergoed krijgen, maar ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland pleitten ook al om de versobering van de NOW-regeling terug te draaien.

Aanvragen voor de periode juli tot en met september kunnen tot en met donderdag 30 september worden ingediend. Werkgevers krijgen nog steeds maximaal 85 procent van het loon vergoed.

Werkgevers maakten tijdens de afgelopen periode van april tot en met juni een stuk minder gebruik van de regeling. Het UWV kende in die periode 45.000 aanvragen toe, tegenover 74.000 aanvragen drie maanden eerder. Vooral horeca- en cateringbedrijven en winkeliers hadden nog wel behoefte aan de subsidies om salarissen te blijven betalen.