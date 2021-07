Wall Street lager, maar vaccinproducenten flink omhoog

De Amerikaanse aandelenbeurzen op Wall Street zijn maandag met rode cijfers aan de week begonnen. Net als in Europa heeft onzekerheid over de economie gezien de opkomst van de Delta-variant van het coronavirus zich meester gemaakt van beleggers. Veel aandelen werden daarom lager gezet, maar de producenten van coronavaccins gingen juist hard omhoog.

Daarbij gaat het vooral om bedrijven die vaccins met de mRNA-techniek maken, zoals BioNtech, Moderna en Novavax. Die biotechbedrijven werden tot 12,8 procent hoger gezet. Ook de makers van coronatesten zoals Fulgent Genetics, Quidel, Quest Diagnostics en OraSure Technologies stegen, tot 9,8 procent.

De Dow-Jonesindex sloot 2,1 procent lager op 33.962,04 punten. De breed samengestelde S&P 500 ging 1,6 procent omlaag tot 4258,49 punten en techbeurs Nasdaq daalde 1,1 procent tot 14.274,98 punten.

Bedrijven die afhankelijk zijn van toerisme moesten het ontgelden. Zo verloren Delta Air Lines, American Airlines en United Airlines tot 5,5 procent. De cruisemaatschappijen Carnival, Royal Caribbean en Norwegian Cruise Line werden tot 5,7 procent lager gezet. Maar ook de financiƫle sector had het lastig, met minnen voor grote banken als JPMorgan Chase, Citigroup, Goldman Sachs en Bank of America tot 3,3 procent. Machinebouwer Caterpillar en vliegtuigfabrikant Boeing leverden tot 4,9 procent in.

De oliefondsen stonden onder druk door een akkoord tussen oliekartel OPEC en zijn bondgenoten over een productieverhoging, waardoor de olieprijzen flink daalden. Een vat Amerikaanse olie werd 7,6 procent goedkoper op 66,34 dollar per vat. Brentolie ging voor 68,60 dollar per vat van de hand, een daling van 6,8 procent. Grote olie- en gasproducenten als ExxonMobil, Chevron, ConocoPhillips en Marathon Petroleum daalden tot 4,5 procent. Oliedienstverleners als Halliburton, Schlumberger en Apache moesten tot 4,4 procent prijsgeven.

Zoom Video Communications stond eveneens in de belangstelling met een min van 2,2 procent. De onlinevergaderdienst neemt voor 14,7 miljard dollar het bedrijf Five9 over, dat zich bezighoudt met callcenterdiensten via het internet. Het is de grootste overname ooit voor Zoom en moet de onderneming helpen nog beter de concurrentie aan te gaan op het gebied van diensten voor thuiswerk en op afstand werken. De overname wordt geheel in aandelen afgehandeld. Het aandeel Five9 won 5,9 procent.

De euro was 1,1797 dollar waard tegen 1,1801 dollar bij de slotbel in Europa.