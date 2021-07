ADP: veel mensen willen manier van werken van voor corona terug

Voor een ruime meerderheid van de Nederlandse werknemers zijn de werkomstandigheden zoals hun werktijden of de werklocatie sinds de uitbraak van de coronapandemie veranderd. Maar de helft van hen geeft aan terug te willen naar de manier van werken voor de corona-uitbraak, meldt HR-dienstverlener en loonstrookverwerker ADP op basis van internationaal onderzoek.

Flexibiliteit wordt weleens genoemd als pluspunt van thuiswerken. Maar volgens ADP ligt de extra flexibiliteit die mensen in Nederland zeggen te ervaren, sinds maart vorig jaar lager dan in andere landen. “Mogelijk zijn we in Nederland en de rest van Europa al meer gewend op het gebied van flexibel werken”, oppert directeur Martijn Brand van ADP Nederland. Slechts 18 procent van de ondervraagden hier zei te willen blijven werken zoals tijdens de eerdere lockdowns.

Over de langetermijngevolgen van de coronapandemie zijn veel werknemers optimistisch, constateert de loonstrookverwerker. 45 procent van de Nederlandse ondervraagden denkt de komende drie jaar geen last van de crisis te hebben bij het zoeken naar een nieuwe baan. Een kwart denkt zelfs dat de virusuitbraak positieve gevolgen zal hebben voor de baanzekerheid en werkwijze.

Toch zei ook bijna een derde wereldwijd zijn baan verloren te zijn of tijdelijk op non-actief te zijn gesteld. En 23 procent gaf aan een loonsverlaging te hebben gekregen.

Volgens de studie moeten veel werkenden door de veranderingen meer onbetaalde overuren draaien. Internationaal zou dit gemiddeld zijn opgelopen tot ruim negen uur per week, tegenover ruim zeven uur een jaar eerder. Daarnaast gaven met name vrouwen in de Europese landen uit het onderzoek aan meer stress te ondervinden als gevolg van de coronapandemie. “Dit kan te maken hebben met het feit dat vrouwen minder flexibiliteit genieten bij werkregelingen dan mannelijke collega’s”, aldus ADP, dat tussen november en december 2020 onderzoek deed onder ruim 30.000 werknemers in zeventien landen verspreid over de wereld.