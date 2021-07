AEX toont herstel na koersdreun

De Amsterdamse AEX-index liet dinsdag wat herstel zien na de koersdreun een dag eerder. De vrees dat de opmars van de Delta-variant van het coronavirus het economische herstel zal vertragen zorgde aan het begin van de week voor een brede verkoopgolf op de wereldwijde aandelenmarkten. Op Wall Street kende de Dow-Jonesindex daardoor de slechtste beursdag sinds oktober vorig jaar.

De hoofdindex op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,7 procent in de plus op 726,42 punten. Maandag zakte de graadmeter nog ruim 2 procent. De MidKap klom 1,1 procent tot 1022,64 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs wonnen tot 1,3 procent.

AkzoNobel (min 2,8 procent) was de grootste daler in de AEX door tegenvallende resultaten van concurrent PPG. Het Amerikaanse verfconcern kampte in het afgelopen kwartaal met leveringsproblemen en tekorten van grondstoffen. AkzoNobel maakt woensdag zijn kwartaalcijfers bekend. Verzekeraar ASR profiteerde van een koopadvies van Deutsche Bank en ging aan kop met een plus van 3,8 procent.

Bodemonderzoeker Fugro was de sterkste stijger in de MidKap met een winst van 3 procent. Fugro en advies- en ingenieursbureau Arcadis (plus 0,9 procent) zijn door de gemeente Amsterdam geselecteerd als een van de drie partijen die zich de komende jaren bezighoudt met het herstel van bruggen en kademuren in het centrum van de stad. Met de opdracht is een bedrag gemoeid van ongeveer 30 miljoen euro per samenwerkingspartner.

Bij de kleinere bedrijven won Pharming 1,3 procent. De biotechnoloog heeft een exclusieve licentieovereenkomst getekend met NewBridge Pharmaceuticals voor de distributie van Ruconest in het Midden-Oosten en Noord-Afrika. Ruconest is een middel voor de behandeling van acuut erfelijk angio-oedeem, waarbij zwellingen in de huid en slijmvliezen kunnen ontstaan.

UBS won 4 procent in Z├╝rich. De Zwitserse bank, die wordt geleid door oud ING-topman Ralph Hamers, boekte in het afgelopen kwartaal flink meer winst. In Londen steeg easyJet 1,9 procent. De Britse luchtvaartmaatschappij leed in het afgelopen kwartaal opnieuw verlies door de coronacrisis, maar zag de omzet wel aantrekken. Electrolux kelderde 7 procent in Stockholm na tegenvallende resultaten van de Zweedse producent van huishoudelijke apparatuur. Ook de kwartaalcijfers van de Zweedse vrachtwagenfabrikant Volvo (min 4 procent) vielen tegen.

De euro was 1,1784 dollar waard tegen 1,1801 dollar een dag eerder. De olieprijzen veerden op na de flinke daling in de voorgaande handelssessie. Een vat Amerikaanse olie werd 1,3 procent duurder op 67,31 dollar per vat. Brentolie kostte 1,2 procent meer op 69,44 dollar per vat.