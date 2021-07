Amsterdamse AEX-index licht omhoog na koersdreun op maandag

De AEX-index van de beurs in Amsterdam is dinsdag iets hoger gesloten, waarmee de hoofdgraadmeter heel beperkt herstel liet zien van de koersdreun een dag eerder door zorgen bij beleggers over de opmars van de Delta-variant. Ook op de beurzen elders in Europa waren winsten te zien na de verkoopgolf op maandag.

De hoofdindex op Beursplein 5 eindigde 0,1 procent hoger op 722,03 punten. Maandag zakte de graadmeter ruim 2 procent. De MidKap klom 0,7 procent tot 1018,15 punten. De hoofdgraadmeters in Londen, Frankfurt en Parijs gingen tot 1,1 procent vooruit.

Winkelvastgoedfonds Unibail-Rodamco-Westfield en staalfabrikant ArcelorMittal stonden bij de grootste stijgers in de AEX met plussen van 3 procent. Verzekeraar ASR won 3,4 procent na een koopadvies van Deutsche Bank. Sterkste daler was maaltijdbezorger Just Eat Takeaway, die maandag nog wist te ontsnappen aan de verkoopdruk, met een verlies van 5,3 procent. Verfconcern AkzoNobel verloor 2,3 procent na tegenvallende resultaten van de Amerikaanse concurrent PPG. AkzoNobel maakt woensdag zijn kwartaalcijfers bekend.

In de MidKap ging vastgoedonderneming Eurocommercial Properties aan kop met een plus van 2,1 procent. Bodemonderzoeker Fugro won 2 procent. Fugro en advies- en ingenieursbureau Arcadis (min 0,4 procent) zijn door de gemeente Amsterdam geselecteerd om bruggen en kademuren in het centrum van de stad te herstellen. Ook gaat Fugro aan de slag met een windproject in Vietnam.

UBS steeg bijna 6 procent in Z├╝rich. De Zwitserse bank, die wordt geleid door oud-ING-topman Ralph Hamers, wist de winst in het afgelopen kwartaal bijna te verdubbelen. In Londen klom easyJet 0,9 procent. De Britse luchtvaartmaatschappij leed in het afgelopen kwartaal opnieuw verlies door de coronacrisis, maar zag de omzet wel aantrekken. Ook is topman Johan Lundgren positief gestemd over de zomermaanden en de herfst nu de Britten weer mogen vliegen en meer reisbeperkingen worden opgeheven.

Electrolux raakte 6,4 procent kwijt in Stockholm na tegenvallende resultaten van de Zweedse producent van huishoudelijke apparatuur. De kwartaalcijfers van de Zweedse vrachtwagenfabrikant Volvo (min 2,5 procent) vielen eveneens tegen. Ook waarschuwde Volvo voor verdere productieverstoringen vanwege het wereldwijde chiptekort.

De euro was 1,1764 dollar waard, tegen 1,1801 dollar een dag eerder. De olieprijzen veerden wat op na de flinke daling in de voorgaande handelssessie. Een vat Amerikaanse olie werd 1 procent duurder op 67,10 dollar per vat en Brentolie kostte 0,9 procent meer op 69,25 dollar per vat.