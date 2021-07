Arcadis en Fugro gaan Amsterdamse kademuren en bruggen herstellen

Advies- en ingenieursbureau Arcadis en bodemonderzoeker Fugro gaan zich komende jaren bezighouden met het herstel van bruggen en kademuren in het centrum van Amsterdam. Met de nieuwe opdracht is per samenwerkingspartner naar schatting 30 miljoen euro gemoeid, melden de beursgenoteerde ondernemingen.

De gemeente Amsterdam werkt aan een grootscheeps programma om een aanzienlijk deel van de ongeveer 850 bruggen en 200 kilometer kademuur te vervangen of te renoveren. Arcadis en Fugro behoren tot de bedrijven die hieraan gaan werken, evenals Witteveen+Bos en Antea Group.

Lidewij de Haas, directeur business development van Arcadis, zegt trots te zijn op de opdracht. “Het gaat niet alleen om het fysieke herstel van de bruggen en kades, maar het leven in de stad moet gewoon door kunnen gaan. Dit is een ingewikkelde puzzel.”