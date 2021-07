Bitcoin duikt weer onder de 30.000 dollar

De waarde van cryptomunt bitcoin is voor het eerst in een maand weer onder de 30.000 dollar gedoken. De afgelopen 24 uur verloor de digitale munt ruim 6 procent. Daarmee is vrijwel alle winst die de bitcoin dit kalenderjaar heeft geboekt, verdampt.

De terugval van bitcoin viel maandag samen met een brede daling op de aandelenbeurzen wereldwijd. De toename van het aantal coronagevallen in verschillende landen, waaronder Nederland, wakkeren de zorgen bij beleggers aan dat het economisch herstel van de crisis wordt vertraagd.

Ook andere cryptomunten daalden mee. Zo verloor ether zo’n 8 procent in de afgelopen 24 uur en werd binance coin bijna 12 procent minder waard.

Vorige maand dook de waarde van de bitcoin ook kort onder de 30.000 dollar. Toen steeg de koers van de belangrijkste cryptomunt daar weer snel boven.

Bitcoin piekte begin april op ruim 63.000 dollar. Sindsdien is de waarde van de munt stevig gedaald. Eerst werd daarvoor gewezen op het feit dat de producent van elektrische auto’s Tesla stopte met het accepteren van betalingen in bitcoins vanwege milieuzorgen. Later kwam daar de strenge regelgeving op het gebied van cryptomunten bij van de Chinese overheid.