Camiel Eurlings aan de slag bij Bonaire International Airport

Voormalig minister en KLM-topman Camiel Eurlings keert terug in de luchtvaart. Vanaf 1 augustus treedt hij toe tot de raad van commissarissen van Bonaire International Airport, ook wel bekend als Flamingo Airport, meldt de Caribische luchthaven.

Eurlings werd gekozen uit meer dan zestig geïnteresseerden, stelt de luchthaven, die blij zegt te zijn dat Eurlings aantreedt en zijn ervaring en kunde op het gebied van luchtvaart en bestuur meeneemt. Met de benoeming van Eurlings bestaat de raad van commissarissen straks uit drie leden, waaronder ook voormalig Arubaans politicus Angel Bermudez en voorzitter Marco van de Kreeke, voormalig directeur van de luchthaven van Groningen.

Eurlings was tussen 2007 en 2010 minister van Verkeer en Waterstaat. Daarna ging hij aan de slag als bestuurder bij KLM. In 2013 werd hij topman van de luchtmaatschappij, maar kwam vervolgens zwaar onder vuur te liggen en werd in oktober 2014 aan de kant gezet door KLM. Hij legde toen per direct zijn functie neer.

Eurlings kwam in 2015 wederom in opspraak nadat hij zijn toenmalige vriendin had mishandeld. Pas tweeënhalf jaar later, eind 2017, bood hij zijn excuses daarvoor aan. Ten tijde van zijn excuses was Eurlings lid van het Internationaal Olympisch Comité (IOC). Het IOC bestempelde de kwestie als privézaak waardoor Eurlings kon aanblijven, maar hij stapte begin 2018, enkele weken na het maken van de excuses, vanwege aanhoudende kritiek alsnog op.