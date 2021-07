Damrak maakt zich op voor voorzichtig herstel na koersval

Beleggers op de Amsterdamse beurs lijken zich dinsdag op te maken voor een voorzichtig herstel na de forse koersval een dag eerder. De vrees dat de opmars van de Delta-variant van het coronavirus het economische herstel zal vertragen zorgde maandag voor een brede verkoopgolf op de wereldwijde aandelenmarkten. Op Wall Street kende de Dow-Jonesindex daardoor de slechtste beursdag sinds oktober vorig jaar.

De AEX-index op Beursplein 5 koerst af op een openingswinst van ongeveer een half procent. Ook elders in Europa zullen de beursgraadmeters waarschijnlijk in het groen openen. De belangrijkste aandelenmarkten in Aziƫ gingen dinsdag wel verder omlaag. De Nikkei in Tokio eindigde 1 procent lager. De beurs in Shanghai noteerde tussentijds 0,5 procent in de min na het besluit van de Chinese centrale bank om de belangrijkste rentetarieven ongewijzigd te laten.

Op het Damrak liet biotechnoloog Pharming weten een exclusieve licentieovereenkomst te hebben getekend met NewBridge Pharmaceuticals voor de distributie van Ruconest in het Midden-Oosten en Noord-Afrika. Ruconest is een middel voor de behandeling van acuut erfelijk angio-oedeem, waarbij zwellingen in de huid en slijmvliezen kunnen ontstaan. Financiƫle details werden niet bekendgemaakt.

Advies- en ingenieursbureau Arcadis en bodemonderzoeker Fugro zijn door de gemeente Amsterdam geselecteerd als een van de drie partijen die zich de komende jaren bezighoudt met het herstel van bruggen en kademuren in het centrum van de stad. Met de opdracht is een bedrag gemoeid van ongeveer 30 miljoen euro per samenwerkingspartner.

Het aandeel ASR zal mogelijk bewegen op een advieswijziging. Analisten van Deutsche Bank schroefden hun aanbeveling voor de verzekeraar op naar kopen. Ook de bankensector staat in de belangstelling na de kwartaalcijfers van UBS. De Zwitserse bank, die wordt geleid door oud ING-topman Ralph Hamers, boekte in het afgelopen kwartaal flink meer winst.

De Europese beurzen gingen maandag hard omlaag. De AEX-index zakte 2,1 procent tot 721,09 punten en de MidKap verloor 2,2 procent tot 1011,46 punten. Frankfurt, Parijs en Londen raakten tot 2,7 procent kwijt. Ook Wall Street eindigde flink in het rood. De Dow-Jonesindex sloot 2,1 procent lager op 33.962,04 punten. De brede S&P 500 zakte 1,6 procent en techbeurs Nasdaq daalde 1,1 procent.

De euro was 1,1782 dollar waard tegen 1,1801 dollar een dag eerder. De olieprijzen veerden licht op na een flinke daling in de voorgaande handelssessie. Een vat Amerikaanse olie werd 0,2 procent duurder op 66,52 dollar per vat. Brentolie kostte ook 0,2 procent meer op 68,77 dollar per vat.