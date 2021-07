Musk voor even weer rijkste persoon op aarde

Elon Musk mag zich weer even de rijkste persoon op aarde noemen. Die eer heeft de topman van Tesla en ruimtevaartbedrijf SpaceX te danken aan rivaal Jeff Bezos. De voormalige topman van techbedrijf Amazon maakt met een raket van zijn eigen ruimtevaartbedrijf Blue Origin een ruimtereis. Hij is dan nog altijd wel rijker dan Musk, maar bevindt zich niet meer op aarde.

Musk heeft 177,6 miljard dollar achter zijn naam staan, omgerekend meer dan 150 miljard euro. Daarvan zit het merendeel in aandelen van bedrijven als Tesla. Bezos is met 204,5 miljard dollar een stuk rijker. Bij hem zijn het vooral aandelen in Amazon die zijn rijkdom vormen.

De Fransman Bernard Arnault is de rijkste Europeaan met 164,2 miljard dollar. Arnault is de topman van luxeconcern LVMH dat eigenaar is van modemerken als Louis Vuitton en drankbedrijven als cognacmerk Hennessy en champagnemerk Moët en Chandon.

Bezos uitstapje naar de ruimte, waarvan ook de 18-jarige Nederlander Oliver Daemen deel uitmaakt, duurt al met al 11 minuten. Daarvan zijn de passagiers enkele minuten gewichtloos op iets meer dan 100 kilometer boven het aardoppervlak. Dat is net boven de zogeheten Kármánlijn, die internationaal als het begin van de ruimte wordt gezien.

De Verenigde Staten hanteren een lijn van 50 mijl of 80 kilometer boven het aardoppervlak. Richard Branson, een andere miljardair, vloog eerder deze maand met een raketaangedreven vliegtuig van zijn bedrijf Virgin Galactic tot die hoogte. Branson is volgens de Bloomberg Billionaires Index goed voor een vermogen van 6,7 miljard dollar.