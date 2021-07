Nikkei opnieuw omlaag door coronazorgen

De aandelenbeurs in Tokio ging dinsdag opnieuw omlaag en bereikte het laagste niveau in zes maanden tijd. De vrees dat de opmars van de Delta-variant van het coronavirus het wereldwijde economische herstel zal vertragen hield de beurshandel in de greep. Ook verwerkten beleggers de lagere slotstanden op Wall Street, waar de Dow-Jonesindex het grootste dagverlies leed sinds oktober vorig jaar. Elders in de Aziatische regio verloren de belangrijkste beursgraadmeters eveneens terrein.

De Nikkei in Tokio ging 1 procent lager de dag uit op 27.388,16 punten. Het was de vijfde verliesbeurt op rij. Beleggers namen geen risico voorafgaand aan het lange weekeinde in Japan. De beurs in Tokio is donderdag en vrijdag gesloten vanwege nationale feestdagen. Robotmaker Fanuc behoorde tot de grootste dalers met een min van ruim 2 procent. Techinvesteerder SoftBank, een zwaargewicht in de Nikkei, verloor dik 1 procent. Canon dikte 9 procent aan. De fabrikant van printers en camera’s verhoogde zijn winstverwachting dankzij een sterke vraag naar zijn producten tijdens de pandemie. Concurrenten Seiko Epson, Ricoh en Nikon stegen tot 5 procent.

De hoofdindex in Shanghai noteerde tussentijds 0,5 procent in de min en de Hang Seng-index in Hongkong zakte meer dan 1 procent. Beleggers verwerkten het besluit van de Chinese centrale bank om de rentetarieven op eenjarige en vijfjarige leningen ongewijzigd te laten op respectievelijk 3,85 procent en 4,65 procent. De Kospi in Seoul daalde 0,6 procent en de All Ordinaries in Sydney verloor 0,4 procent. In Indonesiƫ, Maleisiƫ en Singapore hadden beleggers een vrije dag.