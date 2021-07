Sterk herstel op Wall Street van zware koersverliezen

De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met flinke winsten gesloten. Daarmee liet Wall Street sterk herstel zien van de stevige koersverliezen een dag eerder door zorgen bij beleggers over de opmars van de Delta-variant en het economisch herstel van de coronacrisis. Koopjesjagers sloegen nu hun slag, onder meer in de oliesector en bij de reis- en toerismebedrijven.

De toonaangevende Dow-Jonesindex eindigde met een plus van 1,6 procent op 34.511,99 punten. De breed samengestelde S&P 500 klom 1,5 procent tot 4323,06 punten en de technologiebeurs Nasdaq won 1,6 procent tot 14.498,88 punten. De Amerikaanse hoofdgraadmeters lieten maandag nog minnen tot 2,1 procent zien, de grootste koersdalingen in maanden.

Oliefondsen als Chevron, ExxonMobil en ConocoPhillips stegen tot 1,4 procent en de oliedienstverleners Halliburton en Schlumberger werden tot 3,8 procent hoger gezet nu de olieprijzen weer omhoog gingen. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 1,4 procent tot 67,32 dollar en Brentolie werd 1,5 procent duurder op 69,63 dollar per vat.

De luchtvaartbedrijven Delta Air Lines, American Airlines en United Airlines veerden nog steviger op met plussen tot 8,5 procent, na de klappen een dag eerder. Cruisemaatschappijen Carnival, Royal Caribbean en Norwegian Cruise Line boekten winsten tot 8,3 procent. Onlineboekingssites Expedia en Booking.com gingen tot 3 procent vooruit.

Technologieconcern International Business Machines (IBM) heeft in het tweede kwartaal de grootste omzetstijging in drie jaar geboekt, dankzij de sterke vraag naar clouddiensten door het thuiswerken en hybride werken. Daarmee is de nieuwe strategie die IBM onder topman Arvind Krishna heeft ingezet, succesvol. Het aandeel IBM steeg 1,4 procent.

Andere bedrijven die met cijfers kwamen waren onder meer tabaksproducent Philip Morris International (min 3 procent) en uitzender Manpower (min 3,1 procent).

De euro was 1,1782 dollar waard, tegen 1,1764 dollar bij het slot van de beurshandel in Europa.