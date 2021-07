Unica gaat klimaatinstallaties onderhouden van gebouwen Defensie

Technisch dienstverlener Unica gaat de klimaatinstallaties van 1250 gebouwen van het ministerie van Defensie onderhouden. Het gaat bijvoorbeeld om hangaars, garages, kantoren, magazijnen en bunkers in het noorden en zuiden van het land. Een klimaatinstallatie zorgt onder meer voor verwarming en verkoeling.

Daarnaast gaat het bedrijf uit Hoevelaken het Rijksvastgoedbedrijf ondersteunen in de doelstellingen om te verduurzamen en minder energie te verbruiken. Unica begint op 1 januari 2022 aan de opdracht, die een maximale looptijd heeft van acht jaar.

Het contract heeft een waarde van tientallen miljoenen euro’s per jaar. Het is de grootste opdracht ooit voor Unica Building Services. Eerder deed de onderneming ook al werkzaamheden voor gebouwen van Defensie, maar dat ging dan vaak via losse opdrachten.