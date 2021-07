Veel meer overlastgevende passagiers in vliegtuigen VS

Er zijn in de Verenigde Staten steeds meer incidenten met overlastgevende passagiers in vliegtuigen, waaronder veel mensen die weigeren een mondkapje te dragen. Dat meldden de Amerikaanse luchtvaartautoriteiten. Door de toenemende drukte in vliegtuigen door de versoepelde coronamaatregelen neemt ook het aantal gevallen van overlast door passagiers aan boord toe.

Volgens de Federal Aviation Administration (FAA) zijn er sinds begin januari 3509 meldingen binnengekomen van passagiers die overlast veroorzaakten, waaronder 2605 gevallen van mensen die weigerden een mondkapje te dragen. Daarnaast zei de Transportation Security Administration (TSA), dat reizigers op Amerikaanse vliegvelden screent, dat er sinds het begin van de coronacrisis meer dan 85 fysieke aanvallen op zijn medewerkers zijn geweest.

Door de vaccinaties tegen het coronavirus nemen steeds meer Amerikanen weer het vliegtuig. Het is verplicht een mondkapje te dragen op luchthavens en in vliegtuigen in de VS.