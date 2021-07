Zwitserse bank UBS voert onder leiding van Hamers winst flink op

De Zwitserse bank UBS, die wordt geleid door voormalig ING-topman Ralph Hamers, heeft zijn winst afgelopen kwartaal bijna verdubbeld. Het financiële concern profiteert de laatste tijd van een aantrekkende markt. Wat ook meespeelt is dat de bank zich tegenwoordig minder bezighoudt met zakenbankieren en meer toelegt op vermogensbeheer.

Onder de streep bleef ruim 2 miljard dollar over, waar in het tweede kwartaal van vorig jaar nog 1,2 miljard dollar winst in de boeken ging. Bij de vermogensbeheertak kende UBS een goede instroom van gelden die aan de bank ter beheer werden toevertrouwd. Ook werd er voor miljarden dollars aan nieuwe leningen verstrekt aan rijke klanten. De resultaten werden daarnaast geholpen doordat een deel van het bedrag dat UBS eerder opzij zette om kredietverliezen op te vangen, vrijkwam. De bank heeft verder aangekondigd de komende tijd aandeelhouders te belonen door 600 miljoen dollar aan aandelen in te kopen.

Eerder dit jaar kreeg UBS nog een schade van honderden miljoenen dollars te verwerken door het debacle rond investeringsfonds Archegos. Archegos nam met derivaten gigantische gokken op de aandelenmarkt en wist met geleend geld van banken veel grotere posities in te nemen dan mogelijk zou zijn geweest met het eigen kapitaal. Na een daling van aandelen waarop Archegos had ingezet, moesten banken de aandelen die ze in onderpand kregen met verlies op de markt dumpen.

Hamers gaf eind vorige maand al aan dat de financiële klap door Archegos een “unieke gebeurtenis” was. Achter de schermen is hij ook begonnen met het schrappen van banen om de bank efficiënter te laten opereren. In mei gingen er berichten dat Hamers alleen in al in Zwitserland zevenhonderd arbeidsplaatsen zou willen schrappen. De Nederlander nuanceerde die berichten later. “Om de kosten te verlagen, moeten we banen schrappen in bepaalde gebieden. In andere gebieden creëren we echter nieuwe banen. Het komt erop neer dat het aantal van onze medewerkers min of meer hetzelfde zal blijven.”