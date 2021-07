ASML aan kop, AkzoNobel onderaan in positieve AEX-index

De Amsterdamse AEX-index ging woensdag flink vooruit na het tegenvallende herstel een dag eerder. Chipmachinefabrikant ASML behoorde tot de sterkste stijgers dankzij een goed ontvangen kwartaalbericht. Beleggers waren daarentegen niet onder de indruk van de resultaten van verfconcern AkzoNobel en stuurden het aandeel lager. Op de andere Europese aandelenmarkten werden eveneens overwegend winsten geboekt.

ASML (plus 4,4 procent) ging aan kop bij de hoofdbedrijven op het Damrak. Het concern zag zijn orderboek in het afgelopen kwartaal bijna verdubbelen. Door de krapte op de chipmarkt zijn er veel bedrijven met uitbreidings- of vernieuwingsplannen en dat resulteerde in zo’n 8,3 miljard euro aan orders. In totaal heeft ASML nu 17,5 miljard euro aan bestellingen in de boeken staan. Topman Peter Wennink verwacht dat de vraag de komende tijd hoog blijft. ASML rekent nu voor heel 2021 op een omzetgroei van circa 35 procent en gaat voor 9 miljard euro aan eigen aandelen inkopen.

AkzoNobel stond onderaan met een min van 2,4 procent. De verfmaker boekte in het tweede kwartaal fors meer omzet en winst dankzij een stijgende wereldwijde vraag naar verf, maar beleggers hadden op meer gerekend. Bij de update over het eerste kwartaal wees topman Thierry Vanlancker er al op dat de prijzen van grondstoffen stijgen. Die ontwikkeling zette zich in het tweede kwartaal door. De hogere prijzen worden doorberekend aan de consument.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 1,4 procent hoger op 732,22 punten. De MidKap klom 0,4 procent tot 1022,48 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs wonnen tot 1 procent.

Bij de middelgrote bedrijven stonden luchtvaartcombinatie Air France-KLM en fitnessketen Basic-Fit bovenaan met plussen van ruim 2 procent. Speciaalchemiebedrijf Corbion was een opvallende daler en sloot de rij met een verlies van 6,5 procent. Op de lokale markt daalde beddenverkoper Beter Bed dik 1 procent na publicatie van de halfjaarcijfers.

In Frankfurt zakte SAP 2,6 procent. De Duitse softwaremaker zag de omzet en winst in het tweede kwartaal dalen, maar verhoogde desondanks de verwachtingen voor dit jaar. Daimler verloor 0,8 procent. Het moederbedrijf van Mercedes-Benz verwacht ook in de tweede jaarhelft last te houden van chiptekorten. Daardoor zullen er dit jaar minder Mercedessen worden verkocht dan het Duitse concern aanvankelijk had verwacht. In Z├╝rich klom Novartis 1,7 procent. De Zwitserse farmaceut boekte afgelopen kwartaal meer omzet en winst.

De euro was 1,1758 dollar waard, tegen 1,1764 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,5 procent tot 66,90 dollar. Brentolie kostte ook 0,5 procent minder, op 69,04 dollar per vat.