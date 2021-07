ASML en AkzoNobel centraal op Damrak na kwartaalcijfers

Op de Amsterdamse beurs gaat de aandacht woensdag onder meer uit naar chipmachinefabrikant ASML en verfconcern AkzoNobel. De twee AEX-bedrijven gaven een kijkje in de boeken. ASML verhoogde zijn omzetverwachting en kondigde een nieuw aandeleninkoopprogramma aan. Topman Thierry Vanlancker van Akzo sprak van een sterk kwartaal voor de verfproducent.

De AEX-index op Beursplein 5 lijkt op basis van de openingsindicatoren licht hoger te beginnen aan de nieuwe handelsdag. Ook de andere Europese beurzen zullen naar verwachting met kleine winsten openen. In de Aziatische regio lieten de belangrijkste aandelenmarkten woensdag een gemengd beeld zien. De Nikkei in Tokio doorbrak een vijfdaagse verliesreeks en eindigde 0,6 procent in de plus.

ASML zag in het afgelopen kwartaal het orderboek bijna verdubbelen. Door de krapte op de chipmarkt zijn er veel bedrijven met uitbreidings- of vernieuwingsplannen en dat resulteerde in zo’n 8,3 miljard euro aan orders. In totaal heeft ASML nu 17,5 miljard euro aan bestellingen in de boeken staan. De komende tijd blijft die vraag nog wel hoog, verklaarde topman Peter Wennink. ASML rekent nu voor heel 2021 op een omzetgroei van circa 35 procent en gaat voor 9 miljard euro aan eigen aandelen inkopen.

AkzoNobel boekte in het tweede kwartaal fors meer omzet en winst dankzij een stijgende wereldwijde vraag naar verf. De omzet steeg op jaarbasis met 26 procent naar ruim 2,5 miljard euro en de nettowinst verdubbelde naar 261 miljoen euro. Bij de cijferupdate voor het eerste kwartaal wees topman Vanlancker er al op dat de prijzen van grondstoffen stijgen. Die ontwikkeling zette zich in het tweede kwartaal door. De hogere prijzen worden doorberekend aan de consument.

Ook Beter Bed kwam met cijfers. De beddenverkoper behaalde in de eerste jaarhelft meer omzet en winst. Vooral in het tweede kwartaal liepen de zaken goed. Eind april verviel de verplichting om alleen klanten op afspraak in winkels te ontvangen. De sterkste groei behaalde het Udense bedrijf echter online. Via zijn webshops verkocht Beter Bed 123 procent meer dan een jaar eerder.

De Europese beurzen sloten dinsdag hoger. De AEX-index won 0,1 procent tot 722,03 punten en de MidKap klom 0,7 procent tot 1018,15 punten. De beurzen in Londen, Frankfurt en Parijs stegen tot 1,1 procent. Wall Street toonde een stevig herstel. De Dow-Jonesindex eindigde met een plus van 1,6 procent op 34.511,99 punten. De brede S&P 500 klom 1,5 procent en technologiebeurs Nasdaq won 1,6 procent.

De euro was 1,1766 dollar waard, tegen 1,1764 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,4 procent tot 66,91 dollar. Brentolie kostte ook 0,4 procent minder, op 69,07 dollar per vat.