ASML ziet orderboek voller worden

Chipmachinefabrikant ASML heeft in het afgelopen kwartaal het orderboek haast zien verdubbelen. Door de krapte op de chipmarkt zijn er veel bedrijven met uitbreidings- of vernieuwingsplannen en dat bleek uit zo’n 8,3 miljard euro aan orders. In totaal heeft ASML nu 17,5 miljard euro aan bestellingen in de boeken staan.

De komende tijd blijft die vraag nog wel hoog, stelt topman Peter Wennink. Niet alleen willen klanten de allernieuwste technologie hebben, maar ook de vraag naar wat minder geavanceerde machines voor processors en geheugenchips is groot. ASML werkt daarom aan het verhogen van de capaciteit en de verkopen met ongeveer een derde ten opzichte van vorig jaar. “Dat zit zeer sterk tegen onze maximale capaciteit aan.”

De omzet kwam uit op 4 miljard euro, wat iets lager was dan in het eerste kwartaal, maar paste in de verwachtingen van ASML. Behalve chipmachines verkocht het bedrijf ook de nodige software-updates aan klanten. Daarmee kunnen die met hun bestaande machines de productiecapaciteit verbeteren. “Klanten willen graag meer chips per uur maken, dus zorgen we daar voor”, aldus Wennink.

Verder geeft ASML aan voor het eerst een nieuw model van zijn geavanceerde EUV-chipmachines aan klanten te hebben geleverd. Bovendien vernieuwde het voor de 100e keer een chipmachine van een ouder model, waardoor die weer jaren vooruit kunnen.

De vraag naar die chipmachines is ook groot, weet Wennink. “Voor die machines, die wij volwassen producten noemen, moet er echt een significante capaciteitsgroei zijn.” De topman denkt aan meer dan 10 procent per jaar. De productie van EUV-machines gaat van 55 stuks per jaar dit jaar en volgend jaar, naar 60 in 2023. “We praten nu met onze toeleveranciers om dat mogelijk te maken.”

Van alle verkopen is meer dan de helft winst voor ASML, al is dat wel voor belastingen en afschrijvingen. Uiteindelijk bleef er onder de streep een nettowinst van ruim 1 miljard euro over.

Dat geld steekt het bedrijf onder meer in een nieuw aandeleninkoopplan om de aandeelhouders te belonen. Daarvoor trekt ASML tot eind 2023 9 miljard euro uit. Het nog lopende aandeleninkoopprogramma ter waarde van 6 miljard euro wordt dan voortijdig stopgezet. Daarvan had ASML al 5,2 miljard euro in eigen aandelen gestoken.