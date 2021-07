Export Japan met bijna de helft gestegen

Japan heeft in juni bijna de helft meer geëxporteerd dan een jaar eerder. Waar het land in juni 2020 nog veel last had van verstoringen in de industrie door de coronapandemie, schieten de verkopen van auto’s en auto-onderdelen nu omhoog.

De waarde van alle goederen die Japan vorige maand exporteerde was 48,6 procent hoger dan in juni 2020, zo maakte het ministerie van Financiën van het land bekend. Ook in mei viel de export veel hoger uit dan een jaar eerder.

De forse stijging komt deels doordat de zaken vorig jaar erg slecht gingen in de auto-industrie, een belangrijke pilaar voor de Japanse export. Maar ook vergeleken met 2019 lag de export bijna een tiende hoger. Vergeleken met mei steeg de Japanse export met 2,4 procent.

De exportcijfers laten zien dat het herstel van de wereldhandel nog niet is afgezwakt. Japan zag de export naar zowel Europa, de Verenigde Staten als China stijgen.