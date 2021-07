Moeder Mercedes-Benz somberder over verkopen door chipschaarste

Daimler, het moederbedrijf van Mercedes-Benz, verwacht ook in de tweede helft van dit jaar last te houden van chiptekorten. Daardoor zullen er dit jaar minder Mercedessen worden verkocht dan het Duitse concern aanvankelijk had verwacht.

In zijn rapport over het tweede kwartaal voorspelt Daimler dit jaar even veel personenauto’s van het merk Mercedes-Benz te verkopen dan in 2020. Eerder rekende de autofabrikant er nog op aanzienlijk meer Mercedes-auto’s af te leveren dan in het coronajaar.

Vrijwel alle grote automerken hebben dit jaar al de productie moeten afschalen omdat ze niet genoeg halfgeleiders konden bemachtigen. Door de coronapandemie moesten veel mensen voor thuiswerk in rap tempo elektronica aanschaffen en werden servers en telecomnetwerken intensiever gebruikt. Voor al die technologie zijn chips nodig, waardoor schaarste ontstond.

De tegenvallende verwachtingen voor de autoverkoop zijn niet direct slecht nieuws voor Daimler. Zo zette het bedrijf in op de luxere versies van zijn auto’s en kon het hogere prijzen rekenen.

In het tweede kwartaal boekte het concern een omzet van 43,5 miljard euro, een stijging van 44 procent ten opzichte van het tweede kwartaal vorig jaar. Daarop boekte het bedrijf een nettowinst van 3,7 miljard euro, tegenover een verlies van 1,9 miljard euro een jaar eerder.