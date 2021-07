Onlineverkopen helpen Beter Bed aan groei

Beddenverkoper Beter Bed heeft in het eerste halfjaar een hogere omzet geboekt dan een jaar eerder. Vooral in het tweede kwartaal liepen de zaken goed. Eind april verviel de verplichting om alleen klanten op afspraak in winkels te ontvangen, maar de sterkste groei behaalde het Udense bedrijf online.

De omzet steeg in de eerste zes maanden van dit jaar met 0,6 procent ten opzichte van dezelfde periode in 2020. In Nederland had Beter Bed aan het begin van dit jaar nog last van gedwongen sluitingen, maar de verkopen stegen met ruim 14 procent in het tweede kwartaal. Via zijn webshops verkocht Beter Bed 123 procent meer dan een jaar eerder. De nettowinst steeg tot 3,7 miljoen euro, tegenover 2 miljoen euro een jaar eerder.

Topman John Kruijssen vindt dat Beter Bed in de eerste helft van 2021 heeft laten zien erg flexibel te kunnen inspelen op de coronacrisis. Hij verwacht dat de beddenverkoper het groeitempo de komende jaren kan opvoeren, waarmee het bedrijf zijn langetemijndoelstelling haalt.

Beter Bed is al geruime tijd bezig buitenlandse dochterondernemingen te verkopen, om zich beter op de belangrijkste markten te kunnen richten. Eerder deze maand sloot het bedrijf een akkoord over de verkoop van zijn Zweedse onderdeel Sängjätten aan Lars Larsen, het bedrijf van de familie van de oprichter van de Deense interieurketen Jysk.

Eerder verkocht Beter Bed de activiteiten in Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk. In die landen had het bedrijf veel last van een gifschandaal. Er zat te veel van een giftige stof in een deel van de schuimmatrassen, waarna consumenten de winkels links lieten liggen.