Zwaargewicht ASML stuwt AEX na goed ontvangen kwartaalbericht

Chipmachinefabrikant ASML hoorde woensdag bij de winnaars op de Amsterdamse beurs na een goed ontvangen kwartaalbericht. Beleggers zetten het aandeel duidelijk hoger, en door de koerswinst van het zwaargewicht toonde beursgraadmeter AEX ook meteen een sterk herstel na de koersval van het begin van de week. Beleggers waren alleen minder enthousiast over de resultaten van verfconcern AkzoNobel. Dat aandeel eindigde onderaan in de lijst met hoofdfondsen.

ASML kreeg er 3,1 procent bij. Het concern uit Veldhoven zag zijn orderboek in het afgelopen kwartaal bijna verdubbelen door de krapte op de chipmarkt. Topman Peter Wennink verwacht dat de vraag de komende tijd hoog blijft. De chipmachinefabrikant verhoogde daarom zijn omzetverwachting en kondigde daarnaast een nieuw aandeleninkoopprogramma aan.

Meerdere bedrijven lieten stevige koerswinsten zien. Zo gingen chipbedrijven Besi en ASMI mee omhoog met ASML. Zij wonnen tot 3,6 procent. Ook het aandeel Shell zat met een plus van 3,3 procent flink in de lift, geholpen door een stijging van de olieprijzen. Koplopers in de AEX waren evenwel staalconcern ArcelorMIttal en winkelvastgoedfonds Unibail-Rodamco-Westfield. Deze doorgaans erg beweeglijke aandelen wonnen tot 4,4 procent.

De hoofdindex op Beursplein 5 ging met een winst van 1,6 procent de handel uit op 733,74 punten. De MidKap won 1,1 procent tot 1029,47 punten. De graadmeters in Frankfurt, Londen en Parijs stegen tot 1,9 procent.

AkzoNobel leverde juist 1,9 procent in. De verfmaker boekte in het tweede kwartaal fors meer omzet en winst dankzij een stijgende wereldwijde vraag naar verf, maar beleggers hadden op meer gerekend. Bij de update over het eerste kwartaal wees topman Thierry Vanlancker al op een stijging van grondstofprijzen. Die ontwikkeling zette zich in het tweede kwartaal door. De hogere prijzen worden doorberekend aan de consument.

SAP zakte op zijn beurt meer dan 2 procent in Frankfurt. De Duitse softwaremaker zag de omzet en winst in het tweede kwartaal dalen, maar verhoogde desondanks de verwachtingen voor dit jaar. Daimler won na cijfers ruim 1 procent. Het moederbedrijf van Mercedes-Benz verwacht in de tweede jaarhelft wel last te houden van chiptekorten. Daardoor zullen er dit jaar minder auto’s worden verkocht dan het Duitse concern aanvankelijk had verwacht. De Britse kledingverkoper Next kreeg er rond de 7,5 procent bij in Londen dankzij een verhoging van de winstverwachting voor het hele jaar.

De euro was 1,1798 dollar waard, tegen 1,1764 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 4 procent duurder op 69,86 dollar. Brentolie klom 3,6 procent in prijs tot 71,86 dollar per vat.