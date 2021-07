Amsterdamse beurs sluit hoger na ECB-besluit, Unilever onderuit

De stemming op de Amsterdamse aandelenbeurs is donderdag positief gebleven na het rentebesluit van de Europese Centrale Bank (ECB). In haar toelichting hintte Christine Lagarde erop dat vanuit Frankfurt nog langer stimuleringsbeleid voor economische groei zal komen. Verzorgings- en voedingsmiddelenconcern Unilever werd afgestraft na de publicatie van zijn kwartaalcijfers.

De AEX op Beursplein 5 eindigde de sessie 0,7 procent hoger op 739,03 punten. De MidKap won 0,8 procent tot 1038,11 punten en de beurzen in Frankfurt en Parijs wonnen tot 0,6 procent. Londen daalde juist 0,4 procent.

Lagarde benadrukte bij de toelichting op het rentebesluit dat de ECB het prima vindt als de inflatie tijdelijk wat hoger uitkomt dan de doelstellingen. Dat betekent dat de centrale bank voor de eurozone niet snel geneigd zal zijn om steunmaatregelen, zoals het massaal opkopen van obligaties, af te bouwen.

De woorden van de Française leken niet voor al te veel beroering te zorgen op de handelsvloeren. Lagarde kondigde al enkele weken geleden aan dat ze in haar toelichting “enkele interessante variaties” zou aanbrengen, waardoor de verwachtingen mogelijk al hooggespannen waren.

In de AEX was Unilever met een verlies van 5,2 procent veruit de grootste verliezer. Het concern achter merken als Magnum, Knorr, Rexona en Cif waarschuwde dat de prijzen voor grondstoffen zo hard stijgen dat het moeilijk wordt om dit jaar de winstmarges te verbeteren. Overigens eindigden de meeste hoofdfondsen juist hoger, waarbij maaltijdbezorger Just Eat Takeaway de lijst aanvoerde met een plus van 4,7 procent.

In de MidKap werden de resultaten van Aalberts (plus 4,8 procent) goed ontvangen. De industrieel toeleverancier zag de omzet en winst in de eerste jaarhelft flink stijgen dankzij het economische herstel in veel van de belangrijkste eindmarkten van het bedrijf. Ook is Aalberts naar eigen zeggen met een goed orderboek begonnen aan de tweede jaarhelft.

Bij de kleinere bedrijven vielen de cijfers van Sligro (plus 3,7 procent) in de smaak bij beleggers. Het groothandelsbedrijf zette in de eerste jaarhelft minder om als gevolg van de lockdowns in Nederland en België. Dankzij de versoepelingen van de coronamaatregelen was in juni echter sprake van een krachtig herstel.

Roche zakte ruim 3 procent in Zürich. De Zwitserse farmaceut deed de afgelopen zes maanden goede zaken door de enorme vraag naar coronatests. Roche verwacht wel dat de vraag naar de tests in de tweede jaarhelft zal dalen.

De euro was 1,1774 dollar waard, tegenover 1,1798 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,8 procent duurder op 70,84 dollar en Brentolie kostte ook 0,8 procent meer, op 72,83 dollar per vat.