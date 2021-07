AT&T scoort met videostreamingdienst HBO Max

Telecom- en entertainmentconcern AT&T heeft met zijn videostreamingdienst HBO Max en betaalzender HBO 47 miljoen abonnees in de Verenigde Staten. Dat zijn er een kleine 3 miljoen meer dan aan het einde van het eerste kwartaal. Wereldwijd hebben de zenders en streamingdienst van HBO, die de strijd aan moet gaan met bijvoorbeeld Disney, Netflix en Amazon, 67,5 miljoen gebruikers en AT&T verwacht dat dit er eind dit jaar tot wel 73 miljoen kunnen zijn.

Losse cijfers voor HBO Max geeft AT&T niet, waardoor de cijfers moeilijk te vergelijken zijn. Maar veel consumenten zijn eerder geneigd om een abonnement op een streamingdienst te nemen dan een betaalzender. Daarmee wordt HBO Max als belangrijk voor de toekomst van het concern gezien.

Met die nieuwe abonnees moeten de kosten voor de dure entertainmentproducties worden terugverdiend. HBO is onder meer bekend van series al Succession en Mare of Easttown. Het aantal klanten van gewone tv-diensten van AT&T nam opnieuw af. AT&T heeft daarom tv-dienst DirectTV in een samenwerkingsverband met investeerder TPG ondergebracht. Zijn entertainmenttak Time Warner, waar ook HBO onder valt, gaat samen met Discovery, het moederbedrijf van onder meer Discovery Channel, TLC en Eurosport.

Klanten voor mobiele telefonie wist AT&T aan te trekken dankzij scherpe aanbiedingen met gratis telefoons. Door die klanten langere tijd aan zich te binden voor lucratieve 5G-diensten moet dat worden goedgemaakt. Het concern is bovendien veel geld kwijt aan de uitbreiding van zijn 5G-netwerk in de VS.