Beurshandel in teken rentebesluit ECB en bedrijfsresultaten

De beurshandel op het Damrak staat donderdag vooral in het teken van het rentebesluit van de Europese Centrale Bank (ECB) en de bedrijfsresultaten, waaronder die van levensmiddelenconcern Unilever. De ECB zal de rente naar verwachting ongewijzigd laten, maar beleggers zijn vooral benieuwd naar wat de onlangs aangekondigde strategiewijziging betekent voor het monetaire beleid van de centrale bank.

De centrale bank veranderde eerder deze maand het inflatiedoel van net geen 2 procent naar 2 procent en ECB-president Christine Lagarde beloofde onlangs met een nieuwe vooruitblik op het monetaire beleid voor de komende tijd te komen. De vraag daarbij is of de ECB met de strategiewijziging nog langer geneigd is de rentes laag te houden en obligaties op te kopen om inflatie aan te jagen. Mogelijk wordt ook duidelijker of er binnen de ECB overeenstemming is over de einddatum van de stimuleringsmaatregelen die werden ingevoerd vanwege de coronacrisis.

De AEX-index op Beursplein 5 koerst op basis van de openingsindicatoren af op een positief begin van de nieuwe handelsdag. Ook elders in Europa lijken de beursgraadmeters hoger te openen. De aandelenmarkten in Aziƫ gingen donderdag vooruit. De Hang Seng-index in Hongkong noteerde tussentijds 1,6 procent in de plus. In Japan zijn de financiƫle markten donderdag en vrijdag gesloten.

Unilever zag de omzet in de eerste zes maanden van het jaar iets stijgen tot 25,8 miljard euro, van 25,7 miljard euro een jaar geleden. De onderliggende omzetgroei bedroeg in de eerste jaarhelft 5,4 procent en de nettowinst kwam uit op 3,1 miljard euro.

Ook Aalberts opende de boeken. De industrieel toeleverancier zag de omzet en winst in de eerste jaarhelft flink stijgen dankzij het geleidelijke economisch herstel in veel van de belangrijkste eindmarkten van het bedrijf. Aalberts gaf geen concrete verwachting voor heel 2021, maar verklaarde wel dat de tweede jaarhelft met een goed orderboek is begonnen.

Groothandelsbedrijf Sligro zette in de eerste jaarhelft minder om als gevolg van de coronacrisis. Volgens topman Koen Slippens hielden de gevolgen van de lockdown tot medio mei de afzetmarkten in de greep. Dankzij de versoepelingen was er volgens Slippens met name in juni sprake van een krachtig herstel.

Het aandeel Shell zal mogelijk bewegen op een advieswijziging. De Britse bank HSBC schroefde zijn aanbeveling van het olie- en gasconcern terug. Marel kwam woensdag nabeurs al met cijfers. De IJslandse fabrikant van vlees- en visverwerkingsmachines, die een beursnotering heeft in Amsterdam, boekte afgelopen kwartaal een lagere nettowinst op een hogere omzet.

De euro was 1,1792 dollar waard, tegen 1,1798 dollar een dag eerder. De olieprijzen lieten weinig beweging zien na het forse herstel in de voorgaande handelssessie. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde een fractie tot 70,27 dollar. Brentolie kostte 0,1 procent minder op 72,17 dollar per vat.