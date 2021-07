Bitcoin krabbelt op naar 32.000 dollar na dip eerder in de week

De waarde van cryptomunt bitcoin is weer opgekrabbeld naar ruim 32.000 dollar, na een flinke dip eerder deze week. Toen was de belangrijkste digitale munt nog minder dan 30.000 dollar waard. Bitcoin won de afgelopen 24 uur ruim 4 procent.

Beleggers reageerden mogelijk op opmerkingen van Elon Musk. De topman van autofabrikant Tesla zei dat het minen van bitcoins “verschuift naar hernieuwbare energie”. Tesla stopte in mei nog met het accepteren van betalingen in bitcoins vanwege het vervuilende energieverbruik.

Alle transacties in bitcoins worden bijgehouden in de blockchain, een soort administratie die overal tegelijk wordt bijgewerkt. Dat gebeurt elke tien minuten. Om elke aanvulling veilig te verwerken, moet een ingewikkelde wiskundige formule worden opgelost. Wereldwijd staan speciale computersystemen met grote rekenkracht en dus veel energieverbruik daar de hele dag door op te puzzelen. Dat heet minen. Wie de formule oplost, wordt beloond in bitcoins.

Kernenergie, waterkracht en geothermie zouden allemaal goede energiebronnen zijn voor minen, vindt Musk. Wanneer het energieverbruik bij het minen voor meer dan 50 procent uit hernieuwbare bronnen komt, zal Tesla betalingen in de digitale munten weer accepteren.