Consumentenbestedingen stegen in mei minder hard dan in april

De bestedingen van Nederlandse consumenten zijn in mei met 8,8 procent toegenomen in vergelijking met een jaar eerder. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is die stijging iets kleiner dan in april, toen de consumptie met 9,7 procent het sterkst groeide na de Tweede Wereldoorlog.

De hoge groeicijfers in april en mei komen volgens het CBS onder meer doordat de consumptie in het voorjaar van 2020 op een zeer laag niveau lag door de eerste lockdown. In mei 2021 besteedden consumenten nog wel 4,2 procent minder dan in mei 2019.

Het CBS meldde verder dat de investeringen in materiële vaste activa in mei met 10,3 procent zijn toegenomen op jaarbasis. De stijging is iets groter dan in de voorgaande maand. Er is vooral meer geïnvesteerd in woningen en gebouwen, personenauto’s en machines. Ten opzichte van mei 2019 lagen de investeringen nog bijna 10 procent lager.