Consumentenvertrouwen eurozone licht gedaald

Het economisch vertrouwen onder consumenten in de eurozone is deze maand licht gedaald. Daarop wijst de graadmeter van de Europese Commissie, nu de besmettelijkere Delta-variant van het coronavirus voor forse stijgingen van de besmettingsaantallen heeft gezorgd.

De index die het consumentenvertrouwen in de eurolanden meet, daalde 1,1 punt tot een stand van min 4,4. Dat is nog wel boven de stand die voor de uitbraak van de coronapandemie werd gemeten, meldt de Europese Commissie.

In juni steeg het consumentenvertrouwen nog, mede dankzij versoepelingen van coronaregels in Europese landen. De Europese Commissie baseert zich voor de graadmeter op telefonische enquêtes onder duizenden inwoners in de eurozone. Daarbij gaat het onder andere over de economische en financiële situatie en de vooruitzichten om geld te sparen.

Eerder op donderdag maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bekend dat het consumentenvertrouwen in Nederland licht was gedaald, van min 3 in juni naar min 4 deze maand. Het oordeel over de economie verbeterde iets, terwijl huishoudens minder geneigd waren aankopen te doen.