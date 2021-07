Consumentenvertrouwen vrijwel onveranderd in juli

Het vertrouwen van Nederlandse consumenten blijft in juli vrijwel hetzelfde als een maand eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het consumentenvertrouwen kwam uit op min 4 tegen min 3 in juni. Het oordeel over de economie verbeterde iets, terwijl de koopbereidheid wat verslechterde.

Daarmee ligt het consumentenvertrouwen in juli boven het gemiddelde over de afgelopen twintig jaar (min 8). Het vertrouwen bereikte in januari 2000 de hoogste stand ooit (plus 36). Het dieptepunt werd bereikt in maart 2013 (min 41).

Volgens het CBS waren consumenten in juli minder negatief over de economie dan in juni. Wel vonden ze de tijd voor het doen van grote aankopen ongunstiger dan een maand eerder.