Europese beurzen met winst richting rentebesluit ECB

De Europese beurzen wonnen donderdag terrein voorafgaand aan het rentebesluit van de Europese Centrale Bank (ECB). De centrale bank zal de rente naar verwachting ongewijzigd laten, maar beleggers zijn vooral benieuwd naar wat de onlangs aangekondigde wijziging van het inflatiedoel betekent voor het monetaire beleid van de ECB. Ook beloofde centralebankpresident Christine Lagarde onlangs dat de vergadering “enkele interessante variaties en wijzigingen” in het beleid zal voortbrengen.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,6 procent in de plus op 738,26 punten. De MidKap kreeg er 1,3 procent bij op 1042,35 punten. Frankfurt en Parijs stegen 0,8 procent. Londen won 0,2 procent.

Unilever (min 4,7 procent) was de grootste daler bij de hoofdbedrijven op het Damrak. Het was- en levensmiddelenconcern kampte afgelopen kwartaal met hogere grondstofprijzen en tegenwind van negatieve wisselkoerseffecten. Ook ligt de Europese verkoop van ijsjes van de Unilever-merken Magnum en Ben & Jerry’s aan de horeca nog altijd onder het niveau van voor de coronacrisis.

De chipbedrijven profiteerden van de beter dan verwachte kwartaalresultaten van de Amerikaanse chipfabrikant Texas Instruments. Chipmachinemaker ASML dikte 3 procent aan. Analisten van KBC Securities, UBS en Degroof Petercam schroefden hun koersdoelen flink op in een reactie op de sterke resultaten die ASML woensdag naar buiten bracht. ASMI en Besi stegen 3,3 en 1,3 procent. Verlichtingsbedrijf Signify, dat vrijdag met cijfers komt, won 3,1 procent.

In de MidKap werden de resultaten van Aalberts (plus 4,9 procent) goed ontvangen. De industrieel toeleverancier zag de omzet en winst in de eerste jaarhelft flink stijgen dankzij het economische herstel in veel van de belangrijkste eindmarkten van het bedrijf. Ook is Aalberts naar eigen zeggen met een goed orderboek begonnen aan de tweede jaarhelft.

Bij de kleinere bedrijven vielen de cijfers van Sligro (plus 3 procent) in de smaak bij beleggers. Het groothandelsbedrijf zette in de eerste jaarhelft minder om als gevolg van de lockdowns in Nederland en België. Dankzij de versoepelingen van de coronamaatregelen was in juni echter sprake van een krachtig herstel.

Roche zakte 1,3 procent in Zürich. De Zwitserse farmaceut deed de afgelopen zes maanden goede zaken door de enorme vraag naar coronatests. Roche verwacht wel dat de vraag naar de tests in de tweede jaarhelft zal dalen. ABB klom bijna 2 procent. Het Zwitserse industrieconcern verhoogde zijn omzetverwachting na een sterk tweede kwartaal.

De euro bleef ongewijzigd op 1,1798 dollar. Een vat Amerikaanse olie werd 1 procent duurder op 70,99 dollar en Brentolie kostte 0,9 procent meer op 72,87 dollar per vat.