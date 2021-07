FNV: uit horeca vertrokken personeel wil veelal niet terug

Van de werknemers die in de coronacrisis de horeca hebben verlaten, verwacht het overgrote deel niet terug te keren naar die sector. Daarnaast zegt een vijfde van het huidige horecapersoneel binnen nu en twee jaar te denken een overstap te maken naar een ander beroep. Dat meldt vakbond FNV die een onderzoek hield onder haast 3000 mensen die nu of in het verleden in de horeca werkten.

Om toch vertrokken personeel terug te laten keren en huidig personeel te behouden zouden horecabedrijven een hoger basissalaris moeten bieden. Ook vonden veel ondervraagden het volgens FNV belangrijk om een contract met een vast aantal uren te hebben met voorspelbare diensten zodat werk en privé beter te combineren zijn. Ook zouden er meer mogelijkheden moeten komen voor werknemers om zich in de sector te ontwikkelen.

FNV is bang dat de sector, waar nu al een personeelstekort heerst, te maken krijgt met nog meer uitstroom van personeel. Dat komt door de hoge werkdruk van dit moment, maar ook door de cultuur in de branche, meent bondsbestuurder Edwin Vlek. “De sector moet volwassen worden en zich ontdoen van de bijbaantjescultuur.”