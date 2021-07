Havenbedrijf: 8 miljard euro aan verduurzamingsplannen onzeker

Een nieuw kabinet moet snel handelen om verduurzamingsprojecten in het Rotterdamse havengebied binnen te halen. Dat zegt topman Allard Castelein van het Havenbedrijf Rotterdam. Volgens hem speelt bij zo’n dertig projecten dat er onzekerheid is of ze kunnen worden gerealiseerd vanwege ‘stikstofruimte’. Het zou gaan om 8 miljard euro aan investeringen in projecten die de uitstoot van CO2 flink zouden terugdringen.

Castelein waarschuwde eind vorig jaar ook al dat duurzame investeringen in de Rotterdamse haven in gevaar zouden komen als de stikstofcrisis niet zou worden opgelost. Hij zei toen dat hij het Nederlandse stikstofbeleid niet uitgelegd krijgt aan buitenlandse bestuurders die overwegen om zich te vestigen in Rotterdam. Inmiddels staat in plaats van 4,5 miljard euro aan investeringsplannen 8 miljard euro op het spel.

“Die dertig projecten dragen allemaal bij aan een nieuw verdienvermogen voor Nederland en brengen naast investeringen ook werkgelegenheid”, zegt Castelein. Hij vreest dat de projecten in andere landen worden gerealiseerd als de Nederlandse overheid niet opschiet met het verschaffen van stikstofruimte om te bouwen. Castelein wil wegens “concurrentiegevoelige informatie” niet zeggen om welke projecten het precies gaat. De topman wilde wel kwijt dat het gaat om projecten in onder meer de energietransitie, circulaire economie, containersector en biochemie.