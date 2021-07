Hyundai boekt veel meer winst dankzij verkoop sportwagens

Hyundai heeft het afgelopen kwartaal veel meer winst geboekt dan in dezelfde periode vorig jaar. De Zuid-Koreaanse autobouwer profiteerde van de verkoop van zijn luxemerk Genesis en van de elektrische Ioniq 5. Op die voertuigen boekt het bedrijf verhoudingsgewijs meer winst. Het resultaat werd behaald ondanks productieonderbrekingen vanwege het wereldwijde chiptekort.

De nettowinst van Hyundai steeg in het tweede kwartaal naar 1,8 biljoen won, omgerekend 1,3 miljard euro. Dat is bijna acht keer zoveel als in dezelfde periode vorig jaar en de hoogste winst die de autobouwer in zeven jaar heeft behaald. De omzet steeg met 39 procent naar 30,3 biljoen won.

Hyundai verwacht dat het wereldwijde chiptekort minder groot zal worden in de tweede helft van 2021. Met name de auto-industrie worstelt daarmee.