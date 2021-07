Kledingwebwinkel About You blijft hard groeien

Onlinekledingwinkel About You heeft de omzet in het eerste kwartaal van zijn gebroken boekjaar met twee derde zien toenemen, ondanks het feit dat in veel landen de normale kledingwinkels juist weer opengingen. Het Duitse bedrijf had in de maanden maart, april en mei bovendien de helft meer actieve klanten dan een jaar eerder. Dat waren er dit jaar meer dan 9 miljoen in 26 Europese landen, waaronder Nederland.

About You, dat de concurrentie aangaat met grote Duitse broer Zalando, maar ook bijvoorbeeld met het Britse Asos, haalde een omzet van ruim 422 miljoen euro. Daarbij groeide de omzet buiten Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk sneller dan daarbinnen. Ook met de verkoop van zijn platform aan andere bedrijven groeit de omzet snel door.

Wel draait de webwinkel nog altijd verlies. Dat bedroeg 23,5 miljoen euro, tegen 14,1 miljoen euro een jaar eerder. Die toename was grotendeels te verklaren doordat About You de investeringen met haast 9 miljoen euro verhoogde. De operationele verliesmarge, waarbij zaken als belastingen en afschrijvingen niet meetellen, nam juist af. Dat betekent dat het verlies op iedere verkoop kleiner wordt. In het Duitse taalgebied is About You al winstgevend.

Voor heel dit boekjaar verwacht About You dat de omzet rond de 1,8 miljard euro kan uitkomen. Dat zou een stijging van zo’n 50 procent betekenen ten opzichte van het boekjaar 2020/2021.