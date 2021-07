Stevige winst op beurs in Hongkong, Nikkei gesloten

De aandelenbeurs in Hongkong ging donderdag flink vooruit. Ook op de andere beurzen in de Aziatische regio werden winsten geboekt. Beleggers schoven de zorgen over de snelle opmars van de Delta-variant van het coronavirus aan de kant en trokken zich op aan de positieve stemming op Wall Street. Ook werd uitgekeken naar het rentebesluit van de Europese Centrale Bank, dat later op de dag bekend wordt gemaakt. De handel verliep daarnaast relatief rustig aangezien de belangrijke financiële markten in Tokio gesloten bleven.

De Hang Seng-index in Hongkong noteerde tussentijds 1,8 procent in de plus. China Evergrande Group dikte 8 procent aan. De door schulden geplaagde Chinese projectontwikkelaar heeft volgens persbureau Reuters zijn juridische geschillen met kredietverstrekker China Guangfa Bank opgelost. De hoofdindex in Shanghai boekte een tussentijdse winst van 0,3 procent en de Kospi in Seoul kreeg er 1 procent bij. De Zuid-Koreaanse autobouwer Hyundai, die de winst zag stijgen dankzij de verkoop van luxewagens, klom 0,4 procent.

De All Ordinaries in Sydney steeg 1 procent. BHP won 3 procent. De Brits-Australische mijnbouwer heeft een deal gesloten met Tesla voor de levering van nikkel aan de Amerikaanse fabrikant van elektrische auto’s. Financiële details van de overeenkomst werden niet gegeven. Nikkel is een belangrijke grondstof voor de productie van accu’s voor elektrische voertuigen.