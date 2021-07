Unilever verkoopt meer ijsjes aan horeca

Was- en levensmiddelenconcern Unilever heeft in het tweede kwartaal van dit jaar meer ijsjes verkocht aan de horeca, dankzij de versoepeling van de coronamaatregelen. Wel ligt de Europese verkoop van ijsjes van Magnum en Ben & Jerry’s aan de horeca nog altijd lager dan voor de coronacrisis, aldus Unilever.

In totaal stegen de verkopen van Unilever in de afgelopen periode met 5 procent vergeleken met een jaar eerder. De totale omzet nam daarbij met 1,2 procent toe naar 13,5 miljard euro. Dat had vooral te maken met tegenwind van negatieve wisselkoerseffecten.

Volgens Unilever nam binnen Europa met name in Spanje en Italiƫ de verkoop van ijsjes voor consumptie buitenshuis toe. Een jaar terug gingen de verkopen van ijsjes en andere producten aan de horeca door Unilever nog stevig omlaag vanwege de lockdowns tegen het coronavirus in veel landen. Daar stond tegenover dat juist wel meer ijs voor thuisconsumptie werd verkocht, maar ook andere levensmiddelen en schoonmaakproducten.