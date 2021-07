Weifelend begin Wall Street na hogere werkloosheidscijfers

De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag voorzichtig geopend na de koerswinsten een dag eerder. Beleggers op Wall Street verwerkten tegenvallende cijfers over de wekelijkse Amerikaanse uitkeringsaanvragen. Daarnaast waren er weer veel bedrijfsresultaten, onder meer van chipconcern Texas Instruments en telecom- en entertainmentbedrijf AT&T.

Het aantal nieuwe aanvragen voor een WW-uitkering steeg vorige week onverwacht met 419.000, terwijl economen in doorsnee op een daling naar 350.000 aanvragen hadden gerekend. Het cijfer kan erop wijzen dat het herstel op de arbeidsmarkt in de Verenigde Staten van de coronacrisis aan het afzwakken is door de opmars van de Delta-variant. Het herstel van de arbeidsmarkt speelt een belangrijke rol bij het rentebeleid van de Federal Reserve, de koepel van centrale banken in de VS.

Het aandeel Texas Instruments ging 4,3 procent omlaag. Het bedrijf kwam met sterke kwartaalresultaten, maar waarschuwde wel dat de cijfers in het derde kwartaal kunnen tegenvallen. AT&T won 0,2 procent dankzij beter dan verwachte prestaties in de afgelopen periode.

Ook de luchtvaart kreeg aandacht. American Airlines behaalde in het tweede kwartaal voor het eerst sinds de coronacrisis een positieve kasstroom en een nettowinst. De ticketverkoop herstelde zich ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar doordat Amerikanen weer vaker binnen VS een vlucht boekten. Beleggers hadden op meer gehoopt en zetten het aandeel ruim 3 procent lager. Branchegenoot Southwest Airlines kwam ook met cijfers en daalde 3,2 procent.

De toonaangevende Dow-Jonesindex noteerde kort na opening 0,3 procent lager op 34.695 punten. De brede S&P 500 zakte 0,1 procent tot 4.354 punten en de technologiebeurs Nasdaq won 0,2 procent tot 14.663 punten.

Andere bedrijven die de boeken openden waren witgoedproducent Whirlpool (min 3,8 procent), chemieconcern Dow (min 0,3 procent), huizenbouwer DR Horton (min 4,7 procent), biotechnoloog Biogen (plus 0,7 procent) en casino- en hotelexploitant Las Vegas Sands (min 5,1 procent).

De in New York genoteerde Chinese taxi-app Didi Global ging 7,3 procent onderuit. Chinese toezichthouders overwegen “ongekende” maatregelen op te leggen aan Didi. Een gigantische boete behoort tot de mogelijkheden, meldt persbureau Bloomberg op basis van ingewijden. Didi maakte eind vorige maand een beursgang in New York. Eerder werd bekend dat de Chinese autoriteiten Didi ervan verdenken dat het illegaal persoonsgegevens van gebruikers verzamelt.