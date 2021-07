Basic-Fit weet na heropening meer abonnees te binden

Basic-Fit heeft na de heropening van de sportscholen meer abonnees weten te binden. De meeste fitnessclubs van het bedrijf bleven het grootste deel van het afgelopen kwartaal nog gedwongen dicht om verspreiding van het coronavirus te voorkomen.

De 211 sportscholen van Basic-Fit in Nederland konden vanaf 19 mei de deuren weer openen. De 640 clubs in Frankrijk en België zijn vanaf 9 juni weer toegankelijk voor sporters. Sinds de heropening is het aantal abonnees met bijna 15 procent gestegen naar ruim 2 miljoen. “Hieruit blijkt dat fitness echt een behoefte vervult. Mensen staan ​​te popelen om weer actief te worden en aan hun gezondheid en fitheid te werken”, zegt topman René Moos.

Het is een lichtpunt voor Basic-Fit, dat het zwaar heeft tijdens de coronacrisis. Over het eerste halfjaar van 2021 boekte Basic-Fit een omzet van 53 miljoen euro, tegen 182,5 miljoen euro een jaar eerder. In het eerste kwartaal van dit jaar boekte het bedrijf bijna geen omzet, doordat zowat alle clubs die hele periode gesloten bleven. Onder de streep resulteerde dat in het eerste halfjaar in een nettoverlies van 126 miljoen euro, tegen een verlies van 52 miljoen euro in dezelfde periode vorig jaar.

Basic-Fit haalde het afgelopen kwartaal meer dan een half miljard euro aan extra financiering op, onder meer om de verdere groei van de onderneming te bekostigen. Het bedrijf wil dit jaar meer dan honderd nieuwe fitnessclubs openen, naar een totaal van boven de duizend. In 2022 wil de onderneming sneller groeien naar een totaal van 1250 sportscholen.

Basic-Fit is behalve in Nederland, België en Frankrijk ook actief in Spanje en Luxemburg.