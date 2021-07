CPB: wereldhandel voor tweede maand op rij beetje afgenomen

De wereldhandel is in mei voor de tweede maand op rij licht afgenomen. Dat kwam vooral door een daling in China en in andere Aziatische landen waar het aantal coronabesmettingen snel is toegenomen zoals Indonesië en India. In Europa, het Midden-Oosten en Zuid-Amerika steeg het handelsvolume juist.

Dat meldt het Centraal Planbureau (CPB) in zijn maandelijkse wereldhandelsmonitor. Volgens het CPB daalde het volume van de wereldhandel in mei met 0,3 procent ten opzichte van april. Een maand eerder werd een daling van 0,1 procent gemeten. Eerder schatte het CPB nog in dat de wereldhandel in april was toegenomen met 0,5 procent.

De export van het Verenigd Koninkrijk steeg fors maar daalde in China en de Verenigde Staten. De uitvoer van wat het CPB ‘overig opkomend Azië’ noemt, daalde flink. Onder meer Indonesië en India vallen onder die noemer.

Door de coronacrisis kelderde de wereldhandel in het voorjaar van 2020. Maar aan het begin van 2021 was de wereldwijde handel volledig hersteld van de pandemie en lag het niveau hoger dan voor de virusuitbraak.