Recordstanden Wall Street door optimisme over bedrijfswinsten

Alle drie de grote beursgraadmeters in New York zijn vrijdag op records gesloten. Beleggers waren optimistisch gestemd omdat bedrijven deze cijferperiode over het algemeen goede resultaten overleggen. Ze lieten hun stemming zelfs niet verpesten door een wat tegenvallend cijfer over de bedrijvigheid van de Amerikaanse dienstensector of het toenemende aantal coronabesmettingen in veel landen door de Delta-variant van het coronavirus.

Socialemediabedrijven Snap (plus 23,8 procent) en Twitter (plus 3,1 procent) behoorden tot de smaakmakers op Wall Street na sterke cijfers. Ook grote techbedrijven als Google-moeder Alphabet, Amazon en Apple, die volgende week pas de boeken openden, werden hoger gezet. Die zwaargewichten stegen tot 3,6 procent.

De Dow-Jonesindex won 0,7 procent en sloot daardoor voor het eerst boven de 35.000 punten: 35.061,55 punten. De brede S&P 500 steeg 1 procent tot 4411,79 punten en technologiebeurs Nasdaq ging ook 1 procent omhoog, tot 14.836,99 punten.

Snap, het bedrijf achter de app Snapchat, zette ruim twee keer zo veel omzet in de boeken als in hetzelfde kwartaal vorig jaar en trok ook meer gebruikers naar zijn app. Daardoor verdiende het bedrijf meer aan adverteerders. De cijfers waren aanzienlijk beter dan beleggers hadden voorzien. Ook Twitter profiteerde van meer gebruikers en meer advertentie-inkomsten.

Chipfabrikant Intel speelde juist 5,3 procent kwijt. Intel boekte ondanks de wereldwijde schaarste aan chips in het tweede kwartaal een licht lagere omzet dan een jaar eerder. Vooral de verkopen van de divisie die onderdelen levert voor datacenters bleven achter.

Andere grote bedrijven die met cijfers kwamen waren creditcardmaatschappij American Express (plus 1,3 procent), oliedienstverlener Schlumberger (plus 1,5 procent) en industrieconcern Honeywell (min 1,5 procent).

Daarnaast maakten farmaceuten Pfizer (plus 0,5 procent) en BioNTech (plus 0,4 procent) bekend dat ze 200 miljoen extra coronavaccins zullen leveren aan de Verenigde Staten. Rivaal Moderna steeg 7,8 procent nadat de Europese Geneesmiddelenautoriteit EMA het coronavaccin van dat bedrijf goed had gekeurd voor tieners.

Het Canadese autobedrijf Magna neemt Veoneer, dat zich toelegt op systemen voor zelfrijdende auto’s, over voor 3,8 miljard dollar. Magna werd 4,8 procent lager gezet, Veoneer steeg juist ruim 56 procent.

De euro was 1,1774 dollar waard, tegenover 1,1760 dollar bij de slotbel in Europa. Een vat Amerikaanse olie werd 0,2 procent duurder op 72,05 dollar. Brentolie steeg 0,4 procent in prijs, tot 74,11 dollar per vat.