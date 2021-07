Signify merkt dat vraag naar verlichting bij bedrijven herstelt

Het herstel uit de coronacrisis wint aan kracht bij verlichtingsbedrijf Signify. Volgens de voormalige lampendivisie van Philips was er in het tweede kwartaal niet alleen sprake van veel vraag van consumenten, ook de vraag van bedrijven naar verlichtingssystemen toonde verbetering. Dat komt mogelijk doordat bedrijven bezig waren met de terugkeer van hun personeel naar kantoor. Wel heeft Signify de laatste tijd last van moeilijkheden in de leveringsketen, maar dat weerhoudt de onderneming er niet van om met vertrouwen uit te kijken naar de tweede helft van het jaar.

Vergeleken met het tweede kwartaal van 2020 groeide de omzet met bijna 10 procent tot ruim 1,6 miljard euro. Ook slaagde Signify erin de winstmarge wat op te krikken. Onder de streep ging 82 miljoen euro winst in de boeken, tegen 81 miljoen euro een jaar eerder.

“Hoewel we steeds meer gevallen van Covid-19 zien, nieuwe varianten die leiden tot aanhoudende afsluitingen in delen van de wereld en leveringsbeperkingen die ons in de tweede helft van het jaar blijven beïnvloeden, hebben we er vertrouwen in dat de maatregelen die we hebben genomen ons in staat zullen stellen om aan die uitdagingen het hoofd te bieden”, zegt topman Eric Rondolat. Hij handhaaft daarom de financiële verwachtingen voor het hele jaar.

Begin deze maand werd nog bekend dat Signify een groot deel van het werk bij zijn vestiging in Winterswijk naar Polen en Hongarije verplaatst. Door die ingreep, waarmee de onderneming kosten wil besparen, verliezen 94 werknemers hun baan. Signify ontwikkelt en maakt in Winterswijk op maat gemaakte armaturen voor ledverlichting. Het is niet de enige ingreep van de laatste tijd. Een half jaar geleden kondigde het bedrijf achter onder meer de Hue-lampen al aan meer dan 700 banen te schrappen, waarvan 250 in Nederland. Dat trof vooral ondersteunende functies, bijvoorbeeld banen op personeelszaken.