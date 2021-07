Topman autofabrikant Volvo Cars ‘geïrriteerd’ over chiptekorten

De topman van autobouwer Volvo Cars is “geïrriteerd” over het wereldwijde tekort aan chips waarmee de auto-industrie worstelt. Dat zei hij in een interview met persbureau Bloomberg. Volgens topman Hakan Samuelsson is er een grote vraag naar de auto’s van het Zweedse merk, maar kan door het chiptekort daar niet aan voldaan worden.

In de eerste helft van dit jaar steeg de verkoop van Volvo Cars, dat in handen is van het Chinese Geely, met 41 procent naar het recordniveau van 380.757 auto’s vergeleken met een jaar eerder. Samuelsson zegt dat voor de tweede helft van het jaar op een aanhoudend sterke vraag wordt gerekend, maar dat de groei wordt geremd door de chiptekorten.

“Het is heel irritant, want we hebben veel klanten die onze auto’s willen kopen. We zouden graag meer willen bouwen en meer willen verkopen, maar ik denk niet dat dit snel zal verbeteren”, aldus Samuelsson. Volvo Cars heeft al in sommige fabrieken, waaronder in België, de productie tijdelijk stil moeten leggen. Ook andere grote autofabrikanten hebben veel last van de chiptekorten.

Mogelijk gaat Volvo Cars later dit jaar naar de beurs in Stockholm. Geely zal na die stap grootaandeelhouder blijven. Het Chinese autobedrijf kocht Volvo Cars in 2010 van het Amerikaanse autoconcern Ford Motor voor een bedrag van circa 1,4 miljard euro.