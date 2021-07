Wall Street enthousiast over kwartaalcijfers Snap

Socialemediabedrijf Snap won vrijdag flink aan beurswaarde aan het begin van de handel in New York. Beleggers reageerden enthousiast op sterke kwartaalresultaten van de onderneming. Ook Twitter en chipconcern Intel hebben een kijkje in de boeken gegeven. Twitter was eveneens in trek, maar ’s werelds grootste fabrikant van halfgeleiders stelde enigszins teleur en hoorde daarom op Wall Street bij de verliezers.

Het aandeel Twitter steeg ruim 1 procent en Snap werd in eerste handelsminuten zelfs 24 procent hoger gezet. Twitter heeft in het tweede kwartaal bijna driekwart meer omzet behaald dan een jaar eerder. Dat kwam vooral doordat adverteerders de site met miniblogs aantrekkelijker vonden dan voorheen. Daarnaast kwamen er meer vaste gebruikers bij op Twitter. Snap, het bedrijf achter de app Snapchat, zette op zijn beurt ruim twee keer zo veel omzet in de boeken als in hetzelfde kwartaal vorig jaar. Snap wist ook meer gebruikers voor de app te lokken en verdiende eveneens meer aan adverteerders.

Intel speelde juist ruim 4 procent kwijt. De chipmaker heeft ondanks de wereldwijde schaarste aan chips in het tweede kwartaal een licht lagere omzet geboekt dan een jaar eerder. Het bedrijf verkocht meer chips voor computers en laptops, maar de divisie die onderdelen levert voor datacenters kampte met gedaalde verkopen.

De stemming onder Amerikaanse beleggers is goed, ondanks de wereldwijd oplopende besmettingscijfers als gevolg van verschillende varianten van het coronavirus. De vele kwartaalcijfers van bedrijven zorgen ervoor dat beleggers even wat minder bezig zijn met de viruszorgen, en meer kijken naar de economische perspectieven van ondernemingen. De Dow-Jonesindex stond kort na de openingsbel 0,6 procent hoger op 35.028 punten. De brede S&P 500 steeg 0,4 procent tot 4386 punten en de technologiebeurs Nasdaq won 0,1 procent tot 14.704 punten.

Andere grote bedrijven die met cijfers kwamen waren creditcardmaatschappij American Express (plus 4 procent), oliedienstverlener Schlumberger (plus 1,9 procent) en industrieconcern Honeywell (min 1,4 procent). Verder kwam Kimberly-Clark, het bedrijf achter onder meer Kleenex-tissues, met een winstwaarschuwing. Beleggers schrokken hiervan en deden het aandeel meer dan 3 procent dalen.

Daarnaast maakten farmaceuten Pfizer en BioNTech bekend dat ze 200 miljoen extra coronavaccins zullen leveren aan de Verenigde Staten. Pfizer noteerde licht hoger, terwijl de Amerikaanse aandelen van partner BioNTech dik 1 procent wonnen. Moderna steeg juist bijna 5 procent nadat de Europese Geneesmiddelenautoriteit EMA het coronavaccin van dat bedrijf goedkeurde voor jongeren van 12 tot en met 17 jaar.