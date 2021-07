Chinese toezichthouder: Tencent moet muziekrechten afstaan

Het Chinese technologieconcern Tencent moet van de Chinese mededingingsautoriteit binnen een maand afstand doen van de muziekrechten die het bedrijf verwierf bij de aankoop van China Music, een bedrijf dat Tencent in 2016 overnam. Ook krijgt Tencent een boete van een half miljoen yuan, omgerekend bijna 66.000 euro. Volgens de toezichthouder, die onderzoek deed naar de overname, was die in strijd met de regelgeving, deels vanwege het niet goed informeren van de waakhond.

Met de overname ontstond Tencent Music Entertainment Group, de grootste muziekstreamingdienst van China. Moederbedrijf Tencent is een van de grootste technologiebedrijven van het Aziatische land. Ook concurrent Spotify heeft een belang in de muziekdienst.

De Chinese waakhond wil ook dat Tencent en de dochterondernemingen van het bedrijf stoppen met concurrentiebeperkende praktijken, zoals het doen van hoge vooruitbetalingen. De bedrijven hebben tien dagen de tijd gekregen om hun verbeterplannen in te dienen en moeten hierover de komende drie jaar jaarlijks rapporteren aan de waakhond. Tencent laat in een officiƫle verklaring weten te voldoen aan de eisen van de waakhond.

Chinese toezichthouders zijn al langer bezig met controles op techbedrijven. Peking heeft besloten om harder op te treden tegen grote concerns die veel macht hebben en tot voor kort nog maar aan weinig regels gebonden waren. Webwinkel Alibaba kreeg eerder al een miljardenboete voor monopoliepraktijken.