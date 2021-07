General Motors klaagt aan Ford aan om schenden handelsmerk

Autofabrikant General Motors (GM) klaagt branchegenoot Ford aan voor het schenden van een handelsmerk op een besturingstechnologie die gebruikt wordt voor hands-freefuncties. Dat staat in documenten die zijn ingediend bij een lokale lokale rechtbank in Californië. GM wil met de rechtszaak twee eigen merken beschermen, nadat Ford in april een geautomatiseerd systeem een andere naam gaf die erg veel lijkt op die van de GM-systemen.

Gesprekken tussen de twee autofabrikanten over de kwestie leverden volgens GM nog niets op. Ford reageerde nog niet direct op de zaak.

De systemen van GM heten Cruise en Super Cruise. Ford veranderde het voormalige Co-Pilot360 naar Blue Cruise. GM introduceerde de Super Cruise-technologie, waarmee automobilisten korte periodes hun handen van het stuur kunnen halen, in 2017 voor de Cadillac CT6-reeks, en breidde de technologie sindsdien uit zodat auto’s autonoom van baan kunnen wisselen. GM wil nog meer modellen ermee uitrusten.

Volgens GM wist Ford “precies waar het mee bezig was” en als Ford een “nieuw, uniek merk” had willen starten, had het “makkelijk” een andere naam kunnen kiezen dan Cruise.

Technologieën waarmee auto’s deels zelfstandig kunnen rijden of waarmee ongelukken voorkomen moeten worden, worden steeds vaker bevochten door rivaliserende autofabrikanten. Ze kunnen er hun prijzen mee opdrijven en andere concurrenten mee uit de markt prijzen. Ook worden de technologieën gezien als voorbereiding op een wereld met zelfrijdende auto’s. Autofabrikanten wereldwijd stoppen miljarden in de ontwikkeling ervan.