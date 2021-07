‘Goldman en DWS overwegen bod op investeringstak NN’

De Amerikaanse vermogensbeheerder Goldman Sachs Asset Management en Duitse verzekeraar DWS bereiden zich voor om een bod te doen op de investeringstak van de Nederlandse verzekeraar NN Group, meldt The Financial Times op basis van ingewijden. De twee zouden ongeveer 1,4 miljard euro overhebben voor de overname, aldus een van de bronnen.

Maandag verloopt de deadline voor het uitbrengen van een definitief bod. NN Group, Goldman en DWS wilden nog niet reageren.

NN gaf in april aan een verkoop van de investeringstak NN Investment Partners (NNIP) te overwegen. Daaronder valt 300 miljard euro aan vermogen. Bij NNIP werken ongeveer 950 mensen. Meerdere andere partijen, waaronder de vermogensbeheertak van Zwitserse bank UBS en de Amerikaanse verzekeraar Prudential Financial toonden eerder al interesse in de overname.

NN staat al langer onder druk van de activistische aandeelhouder Elliott Investment Management om meer waarde voor aandeelhouders te creƫren. Volgens Elliott, dat sinds begin 2020 een belang heeft van ruim 3 procent in NN Group, kan de beurskoers van NN de komende jaren met wel 80 procent stijgen en doet het topmanagement van het verzekeringsbedrijf veel te weinig om de huidige onderwaardering tegen te gaan.

NN ging onlangs zelf ook op overnamepad en kocht onder meer verzekeringsmakelaar en dienstverlener Heinenoord. Voor 176 miljoen euro kreeg NN een belang van 70 procent in Heinenoord. Ook breidde NN de portefeuille levensverzekeringen uit met de aankoop van de Griekse en Poolse onderdelen van de Amerikaanse branchegenoot MetLife, voor een bedrag van 584 miljoen euro.

In de sector zijn de laatste tijd veel overnames en fusies, om winsten te beschermen tegen stijgende kosten en dalende vergoedingen. Volgens kenners is de concurrentie binnen de traditionele actieve vermogensbeheerders toegenomen en is het daardoor lastiger voor vermogensbeheerders om te groeien. Ook zorgen de lage rentes en strengere regels voor kapitaal ervoor dat verzekeraars meer nadenken over hoe ze hun geld verdelen, schrijft de krant.