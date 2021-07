Boodschappenbezorgdienst Gorillas zoekt nieuwe investeerders

Boodschappenbezorgdienst Gorillas is hard op zoek naar nieuwe investeerders, schrijft het Duitse zakentijdschift Manager Magazin. Iedere maand worden er miljoenen besteed aan groei en de eerste investeerders worden daardoor nerveus, aldus het blad.

Gorillas haalde in maart een kleine 250 miljoen euro op bij geldschieters. Daarmee werd het bedrijf uit Berlijn van een totale waarde van meer dan 1 miljard dollar voorzien. Daarmee werd het een zogeheten unicorn, de term die bedacht is voor start-ups uit met name de techwereld die 1 miljard dollar of meer waard zijn. Oprichter Kağan Sümer beloofde “idiote groei”, maar dat gaat niet zo hard als verwacht. Inmiddels zou Gorillas bij een tweede ronde mikken op een bijna twee keer zo grote investering en een waardering van 6 miljard dollar.

Gorillas is actief in achttien steden in Duitsland en Nederland, en in Londen en Parijs. In die steden heeft het zogeheten ‘dark stores’, kleine distributiecentra in bijvoorbeeld voormalige winkelpanden van waaruit bezorgers op fietsen en scooters de bestelde boodschappen binnen tien minuten bij de klant brengen.

De concurrentie in de nieuwe sector is echter moordend. Zo zijn het eveneens Duitse Flink en het Turkse Getir ook in Nederland actief, net als Zapp uit het Verenigd Koninkrijk. Elders in Europa zijn ook nog bedrijven als Jiffy, Djia en Weezy actief. Bovendien zijn bestaande bezorgdiensten als Uber, Deliveroo en Just Eat Takeaway ook steeds meer gericht op de bezorging van boodschappen, maar dan vaak in samenwerking met bestaande supermarkten.