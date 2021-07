American Airlines waarschuwt voor brandstoftekort

American Airlines waarschuwt voor tekorten aan brandstof tijdens het drukke zomerseizoen in de Verenigde Staten door een gebrek aan chauffeurs voor tankwagens en ook trucks om vliegtuigbrandstof te vervoeren. Het bedrijf vraagt volgens nieuwszender CNBC daarom aan de piloten om zo zuinig mogelijk om te gaan met kerosine.

Door het sterke herstel van de luchtvaart in de Verenigde Staten neemt de vraag naar kerosine harder toe dan eerder was gedacht. Volgens American Airlines speelde dit eerder met name bij steden in het westen van het land, maar is het nu in heel de VS een probleem aan het worden. De maatschappij zegt dat vliegtuigen nu meer brandstof aan boord vervoeren naar bestemmingen met tekorten of gaat vluchten onderbreken om extra brandstof in te slaan op luchthavens waar dat mogelijk is.

Delta Air Lines zegt dat er problemen zijn met vertragingen bij de levering van brandstof op sommige kleinere vliegvelden in het westen van de VS, maar dat dit nog niet heeft geleid tot verstoringen van de vluchtschema’s.