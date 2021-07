Chinese beurzen onderuit door zware verliezen techbedrijven

De Chinese aandelenbeurzen gingen maandag hard omlaag. De grote Chinese technologiebedrijven stonden opnieuw onder druk door de zorgen over de strengere aanpak van de sector door de Chinese toezichthouders. Ook de bedrijven die actief zijn op het gebied van onderwijs kregen rake klappen door berichten dat Peking nieuwe beperkingen gaat opleggen aan de private onderwijssector. De hoofdindex in Shanghai noteerde tussentijds 2,8 procent in de min en de Hang Seng-index in Hongkong raakte 3,3 procent kwijt.

Tencent zakte 7,5 procent in Hongkong. Het Chinese technologiebedrijf moet van de Chinese mededingingsautoriteit afstand doen van de muziekrechten die het bedrijf verwierf bij de aankoop van China Music in 2016. Ook krijgt het bedrijf een boete. Peking is al langer bezig met controles op techbedrijven en treedt harder op tegen grote concerns die veel macht hebben. Webwinkelconcern Alibaba verloor dik 5 procent.

New Oriental Education & Technology Group, Koolearn Technology en China Beststudy Education Group kelderden meer dan 30 procent in Hongkong. Beleggers schrokken van de berichten dat de Chinese private onderwijsinstellingen van de autoriteiten geen geld meer mogen ophalen op de aandelenmarkten en bij buitenlandse investeerders. TAL Education en New Oriental Education & Technology Group, die ook een notering heeft in New York, zagen vrijdag al respectievelijk dik 70 en bijna 55 procent aan beurswaarde verdampen op Wall Street.

In Tokio, waar beleggers terugkeerden na een lang weekeinde, eindigde de Nikkei 1 procent hoger op 27.833,29 punten. Beleggers trokken zich op aan de nieuwe recordstanden van Wall Street op vrijdag. Vooral de Japanse staalbedrijven lieten stevige koerswinsten zien. Tokyo Steel Manufacturing maakte een koerssprong van meer dan 8 procent na een verhoging van de winstverwachting. Concurrenten Nippon Steel en JFE Holdings kregen er ruim 3 en dik 4 procent bij. Uit cijfers van marktonderzoeker Markit bleek dat de economische activiteit in Japan in juni verder is afgenomen door een krimp in de dienstensector. De bedrijvigheid in de industrie nam wel toe.